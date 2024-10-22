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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Кванджу - Джохор
Кванджу - Джохор: обзор матча 22 октября 2024
Кванджу
22.10.2024, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 3 тур
3 : 1
Завершен
Джохор
3'
Я. Асани
6'
Я. Асани
88'
J. Park (АГ)
28'
F. Baharudin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Джохор
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
J. Park
88'
87'
Замена
H.
️️️️
Х. Муньис
87'
Замена
Хесе
️️️️
Х. Обрегон
78'
Замена
B.
️️️️
Мурило
72'
Желтая карточка
А. Айман
60'
Желтая карточка
Х. Муньис
Замена
K. Choi
️️️️
C. Shin
58'
54'
Желтая карточка
А. Субиаурре
Замена
Y. Heo
️️️️
K. Lee
46'
28'
ГОЛ! 2:1!
F. Baharudin
Пас отдал
Х. Муньис
ГОЛ! 2:0!
Я. Асани
6'
ГОЛ! 1:0!
Я. Асани
Пас отдал
H. Oh
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
3
Min-ki Lee
(К)
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
7
Hu-sung Oh
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
40
Chang-mu Shin
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Джохор
58
Андони Субиаурре
ВР
14
Мурило
ЛЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
15
Feroz Baharudin
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
30
Начо Инса
(К)
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
10
Ариф Айман
ПВ
24
O. Arribas
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Кванджу
21
Noh Hee-Dong
ВР
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
8
Eu-ddeum Lee
ЦЗ
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Джохор
16
Сийхан Хазми
ВР
1
Christian Abad
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
2
Мэттью Дэвис
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
21
Nazmi Faiz
ЦП
26
Мохамаду Сумаре
ПВ
37
Heberty
ЦФ
36
Pavithran Gunalan
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
19
Ромель Моралес
ЦФ
4-3-1-2
1
4
23
3
45
55
22
7
7
Асани
10
40
3-4-1-2
58
Субиаурре
13
15
14
Мурило
8
Ундабаррена
30
Инса
10
Муньис
23
Исрафилов
10
Айман
9
Обрегон
24
40
10
10
40
56
56
10
68
68
10
9
Обрегон
10
Хесе
10
Хесе
9
Обрегон
10
Муньис
37
37
10
Муньис
14
Мурило
9
9
14
Мурило
Остались в запасе
Кванджу
Джохор
21
Noh Hee-Dong
ВР
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
8
Eu-ddeum Lee
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
16
Сийхан Хазми
ВР
1
Christian Abad
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
2
Мэттью Дэвис
ПЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
26
Мохамаду Сумаре
ПВ
36
Pavithran Gunalan
ЦФ
19
Ромель Моралес
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Остались в запасе
21
Noh Hee-Dong
ВР
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
8
Eu-ddeum Lee
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Остались в запасе
16
Сийхан Хазми
ВР
1
Christian Abad
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
2
Мэттью Дэвис
ПЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
26
Мохамаду Сумаре
ПВ
36
Pavithran Gunalan
ЦФ
19
Ромель Моралес
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Главный тренер
Эктор Бидольо
Статистика матча Кванджу - Джохор
3
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
13
Нарушения
22
13
Офсайды
2
1
Количество передач
305
389
Сейвы
4
0
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
2
10
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Аньянг
- : -
05.12.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Джохор
- : -
01.12.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ратчабури
1 : 1
24.11.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Джохор
3 : 0
27.10.2026
Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Пхохан Стилерс
0 : 2
13.10.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Салман Ахмад Фалахи
Стадион:
Yongin Mireu Stadium, Yongin
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