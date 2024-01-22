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Расписание матчей
Кубок Африки
Гвинея-Бисау - Нигерия
Гвинея-Бисау - Нигерия: обзор матча 22 января 2024
Гвинея-Бисау
22.01.2024, понедельник, 20:00
Кубок африканских наций, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Нигерия
36'
О. Санганте (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гвинея-Бисау - Нигерия
90'
+4
Желтая карточка
К. Бейсси
90'
+4
Замена
Ч. Авазим
️️️️
О. Эйна
Замена
А. Семеду
️️️️
Далсью
88'
80'
Замена
А. Лукман
️️️️
С. Чуквуэзе
Замена
Ф. Канде
️️️️
Нану
80'
80'
Замена
З. Сануси
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
63'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Д. Арибо
63'
Замена
Р. Онидика
️️️️
Ф. Ониика
50'
Желтая карточка
Ф. Ониика
Замена
Франкулину
️️️️
З. Гано
46'
44'
Желтая карточка
С. Аджайи
36'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
О. Санганте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвинея-Бисау
1
Жонас Мендеш
(К)
ВР
25
Эдгар Ие
ЦЗ
22
Опа Санганте
ЦЗ
18
Ниту
ЦЗ
5
Убулан Мендес
ПЗ
21
Нану
ПЗ
19
Жаниу Бикел
ЦП
10
Далсью
ЦП
18
Фамана Кизера
АП
13
Карлос Мендес
ПВ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Нигерия
23
Стэнли Нвабали
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Кеннет Омеруо
(К)
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Ола Эйна
ПЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
15
Мозес Саймон
ЛВ
8
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Джо Арибо
ЦП
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Гвинея-Бисау
23
Fernando Embadja
ВР
12
Упарин Джоко
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
4
Марсело Джалу
ЦЗ
17
Жефферсон Энкада
ПЗ
14
Мауро Родригеш
ЛВ
20
Сори Мане
ОП
16
Морету Кассама
ЦП
8
Алфа Семеду
ЦП
11
Марсиано Санка
ЦФ
6
Зе Турбо
ЦФ
3
Франкулину
ЦФ
Нигерия
1
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Зайду Сануси
ЛЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Рафаэль Онидика
ОП
7
Ахмед Муса
ПВ
7
Адемола Лукман
ЦФ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Пол Онуачу
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Мендеш
25
Ие
22
Санганте
18
Ниту
5
Мендес
21
Нану
19
Бикел
10
Далсью
18
Кизера
13
Мендес
9
Гано
3-2-2-2-1
23
Нвабали
2
Эйна
22
Омеруо
6
Аджайи
2
Осайи-Самуэль
21
Бейсси
8
Ониика
10
Арибо
11
Чуквуэзе
15
Саймон
9
Осимхен
21
Нану
5
Канде
5
Канде
21
Нану
10
Далсью
8
Семеду
8
Семеду
10
Далсью
9
Гано
3
Франкулину
3
Франкулину
9
Гано
2
Осайи-Самуэль
3
Сануси
3
Сануси
2
Осайи-Самуэль
2
Эйна
20
Авазим
20
Авазим
2
Эйна
8
Ониика
20
Онидика
20
Онидика
8
Ониика
10
Арибо
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Арибо
11
Чуквуэзе
7
Лукман
7
Лукман
11
Чуквуэзе
Остались в запасе
Гвинея-Бисау
Нигерия
23
Fernando Embadja
ВР
12
Упарин Джоко
ВР
4
Марсело Джалу
ЦЗ
17
Жефферсон Энкада
ПЗ
20
Сори Мане
ОП
16
Морету Кассама
ЦП
14
Мауро Родригеш
ЛВ
11
Марсиано Санка
ЦФ
6
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
1
Фрэнсис Узохо
ВР
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
7
Ахмед Муса
ПВ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Пол Онуачу
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
23
Fernando Embadja
ВР
12
Упарин Джоко
ВР
4
Марсело Джалу
ЦЗ
17
Жефферсон Энкада
ПЗ
20
Сори Мане
ОП
16
Морету Кассама
ЦП
14
Мауро Родригеш
ЛВ
11
Марсиано Санка
ЦФ
6
Зе Турбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Фрэнсис Узохо
ВР
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
7
Ахмед Муса
ПВ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Пол Онуачу
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Гвинея-Бисау - Нигерия
3
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
20
Офсайды
1
6
Количество передач
433
410
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Bouchra Karboubi, Morocco
Стадион:
Стад Феликс Хоуфоует-Боини
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