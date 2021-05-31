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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Турция - Гвинея
Турция - Гвинея: обзор матча 31 мая 2021
Турция
31.05.2021, понедельник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Гвинея
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Турция - Гвинея
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
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