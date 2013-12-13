Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Витория Гимараеш - Лион
Витория Гимараеш - Лион: обзор матча 13 декабря 2013
Витория Гимараеш
13.12.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа I, 6 тур
1 : 2
Завершен
Лион
11'
Тумане
62'
Б. Гомис (П)
65'
Д. Ферри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Лион
85'
Желтая карточка
М. Бишевац
Желтая карточка
Морену
85'
Желтая карточка
П. Оливейра
82'
Замена
А. Сантуш
️️️️
Тумане
82'
81'
Замена
С. Коне
️️️️
Д. Ферри
Замена
М. Маазу
️️️️
Р. Кривелларо
78'
74'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
А. Плеа
Замена
Н. Плянж
️️️️
К. Малонга
71'
65'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ферри
64'
Замена
Я. Бензия
️️️️
Б. Гомис
Вторая желтая
П. Коррейя
62'
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Гомис
Желтая карточка
П. Коррейя
57'
ГОЛ! 1:0!
Тумане
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
1
Дуглас
ВР
7
Давид Адди
ЛЗ
43
Фрейре
ЦЗ
23
Педру Коррейя
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
50
Рафаэл Кривелларо
ЦП
6
Морену
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
18
Тумане
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
14
Алассан Плеа
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Витория Гимараеш
13
Ассиш
ВР
14
Жан Баррьентос
ЦП
18
Леонел Олимпио
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
20
Тиагу Родригеш
АП
43
Нии Плянж
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
26
Сиди Коне
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
10
Набиль Фекир
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
18
Закария Лабиди
ЦФ
4-3-3
1
Дуглас
7
Адди
23
Коррейя
15
Оливейра
43
Фрейре
50
Кривелларо
6
Морену
21
Андре Андре
7
Матиаш
18
Тумане
4
Малонга
3-5-2
1
Лопеш
2
Зеффан
4
Бишевац
26
Коне
7
Мвуэмба
8
Толиссо
8
Гуркюфф
4
Ферри
28
Данич
18
Гомис
14
Плеа
18
Тумане
8
Сантуш
8
Сантуш
18
Тумане
4
Малонга
43
Плянж
43
Плянж
4
Малонга
50
Кривелларо
22
Маазу
22
Маазу
50
Кривелларо
14
Плеа
9
Н'Жи
9
Н'Жи
14
Плеа
4
Ферри
26
Коне
26
Коне
4
Ферри
18
Гомис
8
Бензия
8
Бензия
18
Гомис
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Лион
13
Ассиш
ВР
14
Жан Баррьентос
ЦП
18
Леонел Олимпио
ЦП
20
Тиагу Родригеш
АП
Главный тренер
Руй Витория
18
Закария Лабиди
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
10
Набиль Фекир
АП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
13
Ассиш
ВР
14
Жан Баррьентос
ЦП
18
Леонел Олимпио
ЦП
20
Тиагу Родригеш
АП
Остались в запасе
18
Закария Лабиди
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
10
Набиль Фекир
АП
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Витория Гимараеш - Лион
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Лион
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+