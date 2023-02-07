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Расписание матчей
Англия. Кубок
Гримсби Таун - Лутон Таун
Гримсби Таун - Лутон Таун: обзор матча 07 февраля 2023
Гримсби Таун
07.02.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Лутон Таун
9'
H. Clifton
28'
Д. Орси
45+5'
D. Amos
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Лутон Таун
90'
Желтая карточка
Ф. Оньединма
Замена
E. Essel
️️️️
Д. Орси
87'
Желтая карточка
М. Эфете
80'
Замена
Э. Дрисколл-Гленнон
️️️️
Б. Моррис
79'
Замена
А. Хант
️️️️
K. Green
65'
59'
Замена
Д. Кларк
️️️️
А. Кэмпбелл
59'
Замена
К. Моррис
️️️️
А. Белл
46'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Л. Уотсон
46'
Замена
А. Даути
️️️️
Э. Торп
ГОЛ! 3:0!
D. Amos
45'
+5
Желтая карточка
D. Amos
43'
43'
Желтая карточка
Л. Уотсон
Желтая карточка
Б. Моррис
33'
ГОЛ! 2:0!
Д. Орси
Пас отдал
Э. Смит
28'
ГОЛ! 1:0!
H. Clifton
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
15
Макс Крокомб
ВР
31
Niall Maher
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
24
Мичи Эфете
ЦЗ
8
Gavan Holohan
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Луи Уотсон
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Гримсби Таун
13
Ollie Battersby
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
5
Shaun Pearson
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
11
Sean Scannell
ЦФ
39
Edwin Essel
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
27
Арибим Пеппл
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
3-3-4
15
Крокомб
31
5
Смит
24
Эфете
8
15
4
9
Орси
6
8
Моррис
22
3-1-4-2
34
Хорват
15
Локьер
4
Ошо
17
Белл
16
Кэмпбелл
44
Оньединма
2
Торп
8
Берри
8
Уотсон
12
Вудроу
45
Адебайо
8
Моррис
3
Дрисколл-Гленнон
3
Дрисколл-Гленнон
8
Моррис
4
8
Хант
8
Хант
4
9
Орси
39
39
9
Орси
8
Уотсон
17
Мпанцу
17
Мпанцу
8
Уотсон
2
Торп
45
Даути
45
Даути
2
Торп
16
Кэмпбелл
18
Кларк
18
Кларк
16
Кэмпбелл
17
Белл
9
Моррис
9
Моррис
17
Белл
Остались в запасе
Гримсби Таун
Лутон Таун
13
Ollie Battersby
ВР
5
Shaun Pearson
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
11
Sean Scannell
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
27
Арибим Пеппл
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
13
Ollie Battersby
ВР
5
Shaun Pearson
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
11
Sean Scannell
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
27
Арибим Пеппл
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Гримсби Таун - Лутон Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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