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Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Майнц
Гройтер Фюрт - Майнц: обзор матча 22 января 2022
Гройтер Фюрт
22.01.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
12'
Ж. Дудзяк
66'
Ш. Белл (АГ)
90+3'
К. Онисиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - Майнц
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
К. Онисиво
88'
Желтая карточка
П. Небель
Желтая карточка
П. Зегуйн
86'
Замена
М. Бауэр
️️️️
Д. Левелинг
85'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Т. Тильман
85'
80'
Замена
Д. Бросински
️️️️
С. Видмер
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Ж. Дудзяк
77'
72'
Замена
К. Штегер
️️️️
А. Сташ
72'
Замена
П. Небель
️️️️
Л. Джэ Сон
Замена
Ж. Иттер
️️️️
Й. Виллемс
69'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ш. Белл
66'
66'
Замена
А. Хак
️️️️
Ш. Белл
66'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
А. Мартин
ГОЛ! 1:0!
Ж. Дудзяк
Пас отдал
П. Зегуйн
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
3-1-3-1-2
30
Бурхерт
15
Виллемс
24
Виргевер
28
Мейерхофер
13
Грисбек
13
Кристиансен
11
Тильман
30
Зегуйн
28
Дудзяк
10
Хргота
18
Левелинг
3-3-1-1-2
27
Центнер
19
Ниахате
16
Белл
6
Сент-Джуст
30
Видмер
18
Сташ
24
Мартин
18
Баррейро
7
Джэ Сон
9
Буркардт
9
Онисиво
18
Левелинг
5
Бауэр
5
Бауэр
18
Левелинг
15
Виллемс
27
Иттер
27
Иттер
15
Виллемс
28
Дудзяк
7
Нильсен
7
Нильсен
28
Дудзяк
11
Тильман
18
Абиама
18
Абиама
11
Тильман
16
Белл
42
Хак
42
Хак
16
Белл
30
Видмер
18
Бросински
18
Бросински
30
Видмер
24
Мартин
14
Бутьюс
14
Бутьюс
24
Мартин
18
Сташ
7
Штегер
7
Штегер
18
Сташ
7
Джэ Сон
8
Небель
8
Небель
7
Джэ Сон
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Майнц
1
Андреас Линде
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Гройтер Фюрт - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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