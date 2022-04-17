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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Гройтер Фюрт
Хоффенхайм - Гройтер Фюрт: обзор матча 17 апреля 2022
Хоффенхайм
17.04.2022, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Гройтер Фюрт
90'
+2
Замена
Д. Юнг
️️️️
Ю. Грин
Замена
Р. Сков
️️️️
Д. Раум
87'
79'
Желтая карточка
С. Грисбек
76'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Д. Абиама
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
М. Даббур
71'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
П. Кадержабек
71'
Желтая карточка
К. Фогт
60'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
54'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
С. Пош
50'
46'
Замена
Й. Виллемс
️️️️
М. Бауэр
Замена
К. Акпогума
️️️️
К. Ричардс
46'
41'
Желтая карточка
М. Бауэр
39'
Желтая карточка
Ю. Грин
Желтая карточка
П. Кадержабек
18'
11'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Х. Нильсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ПЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
33
Мариус Функ
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
19
Оливер Фобассам
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Бауманн
4
Пош
7
Фогт
26
Ричардс
22
Раум
3
Кадержабек
18
Самассеку
9
Бебу
14
Баумгартнер
9
Даббур
27
Крамарич
4-2-1-3
1
Линде
5
Бауэр
24
Виргевер
13
Грисбек
27
Иттер
37
Грин
11
Тильман
21
Рашль
7
Нильсен
10
Хргота
18
Левелинг
26
Ричардс
25
Акпогума
25
Акпогума
26
Ричардс
4
Пош
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
4
Пош
3
Кадержабек
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
3
Кадержабек
22
Раум
24
Сков
24
Сков
22
Раум
9
Даббур
10
Рюттер
10
Рюттер
9
Даббур
5
Бауэр
15
Виллемс
15
Виллемс
5
Бауэр
37
Грин
21
Юнг
21
Юнг
37
Грин
Абиама
24
Нганкам
24
Нганкам
Абиама
7
Нильсен
18
Абиама
18
Абиама
7
Нильсен
Остались в запасе
Хоффенхайм
Гройтер Фюрт
6
Ангело Штиллер
ОП
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
30
Саша Бурхерт
ВР
33
Мариус Функ
ВР
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
19
Оливер Фобассам
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
6
Ангело Штиллер
ОП
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
33
Мариус Функ
ВР
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
19
Оливер Фобассам
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Хоффенхайм - Гройтер Фюрт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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