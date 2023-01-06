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Расписание матчей
Франция. Кубок
Гренобль - Ним
Гренобль - Ним: обзор матча 06 января 2023
Гренобль
06.01.2023, пятница, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Ним
88'
А. Саньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Ним
ГОЛ! 1:0!
А. Саньянг
88'
Желтая карточка
Г. Пакье
78'
63'
Желтая карточка
М. Коне
60'
Желтая карточка
К. Гессум
Желтая карточка
F. Bambock
40'
37'
Желтая карточка
Л. Фомба
Желтая карточка
А. Сбаи
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
10
Matthias Phaeton
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
30
Esteban Salles
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Ним
16
Люка Диас
ВР
5
Кельян Гессум
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
14
Мусса Коне
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
15
Abiezer Jeno
ЦП
18
Bachirou Yaméogo
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
19
Joris Correa
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
13
Philip Okardi
ЦФ
Ним
16
Амджад Назих
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Mahamadou Doucouré
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
3-2-5
12
4
Диарра
29
Пакье
10
12
10
Сбаи
30
7
Саньянг
9
Тель
22
1-1-1-2
16
Диас
5
Гессум
11
Фомба
45
Бенрау
19
Саид
14
Коне
Остались в запасе
Гренобль
Ним
1
Брис Мобле
ВР
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
15
Abiezer Jeno
ЦП
18
Bachirou Yaméogo
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
19
Joris Correa
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
13
Philip Okardi
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
16
Амджад Назих
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Mahamadou Doucouré
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
15
Abiezer Jeno
ЦП
18
Bachirou Yaméogo
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
19
Joris Correa
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
13
Philip Okardi
ЦФ
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Mahamadou Doucouré
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Гренобль - Ним
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
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