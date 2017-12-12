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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Гремио - Пачука
Гремио - Пачука: обзор матча 12 декабря 2017
Гремио
12.12.2017, вторник, 20:00
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Пачука
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гремио - Пачука
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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