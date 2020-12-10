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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Гранада
ПАОК - Гранада: обзор матча 10 декабря 2020
ПАОК
10.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа E, 6 тур
0 : 0
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Гранада
Желтая карточка
Д. Аугусто
89'
89'
Желтая карточка
Л. Суарес
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
89'
86'
Желтая карточка
Х. Санчес
86'
Желтая карточка
Н. Перес
85'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Я. Брайс
Замена
К. Свидерски
️️️️
А. Чолак
81'
75'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Л. Милья
75'
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Соро
Желтая карточка
А. Чолак
74'
67'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Р. Кенеди
Замена
Д. Аугусто
️️️️
А. Эсити
63'
Желтая карточка
А. Эсити
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
45
Яннис Константелиас
АП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Исма Руис
ЦП
10
Антонио Аранда
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-3-1-2
1
Пасхалакис
2
Лирацис
15
Ингасон
15
Креспо
15
Варела
7
Эль-Каддури
13
Эсити
99
Мург
17
Цолис
14
Чолак
70
Куциас
4-2-3-1
13
Эскандель
20
Фулкье
5
Санчес
18
Перес
23
Санчес
6
Милья
88
Брайс
29
Соро
7
Пуэртас
29
Кенеди
19
Молина
13
Эсити
8
Аугусто
8
Аугусто
13
Эсити
14
Чолак
28
Свидерски
28
Свидерски
14
Чолак
29
Соро
11
Мачис
11
Мачис
29
Соро
29
Кенеди
97
Суарес
97
Суарес
29
Кенеди
6
Милья
25
Гоналон
25
Гоналон
6
Милья
88
Брайс
9
Сольдадо
9
Сольдадо
88
Брайс
Остались в запасе
ПАОК
Гранада
77
Георгиос Вракас
АП
45
Яннис Константелиас
АП
22
Мусса Ваге
ПЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
21
Карлос Нева
ЛЗ
13
Арнау Фабрега
ВР
8
Исма Руис
ЦП
10
Антонио Аранда
ЦП
16
Рауль Торренте
ЦЗ
1
Руй Силва
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
77
Георгиос Вракас
АП
45
Яннис Константелиас
АП
22
Мусса Ваге
ПЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
Остались в запасе
21
Карлос Нева
ЛЗ
13
Арнау Фабрега
ВР
8
Исма Руис
ЦП
10
Антонио Аранда
ЦП
16
Рауль Торренте
ЦЗ
1
Руй Силва
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча ПАОК - Гранада
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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