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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг - Маврикий
Гонконг - Маврикий: обзор матча 19 ноября 2024
Гонконг
19.11.2024, вторник, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Маврикий
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Гонконг - Маврикий
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Индия
2 : 1
31.03.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Маврикий
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
2 : 3
05.10.2026
Шри-Ланка
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
0 : 0
30.09.2026
Джибути
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Маврикий
0 : 2
08.10.2025
Камерун
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Ангола
3 : 1
09.09.2025
Маврикий
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