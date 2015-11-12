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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Мальдивы - Гонконг
Мальдивы - Гонконг: обзор матча 12 ноября 2015
Мальдивы
12.11.2015, четверг, 13:50
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 7 тур
0 : 1
Завершен
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Статистика матча Мальдивы - Гонконг
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0
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Матчи команд
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 6
01.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
3 : 0
24.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 3
04.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 1
01.06.2026
Афганистан
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
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2 : 1
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
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