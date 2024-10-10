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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн - Гонконг
Лихтенштейн - Гонконг: обзор матча 10 октября 2024
Лихтенштейн
10.10.2024, четверг, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Гонконг
16'
Н. Хаслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лихтенштейн - Гонконг
Желтая карточка
Л. Мейер
90'
+4
Желтая карточка
Б. Бюхель
89'
Замена
С. Вольфингер
️️️️
М. Бюхель
87'
83'
Замена
Y. Ng
️️️️
М. Сун
Замена
E. Zünd
️️️️
А. Зеле
83'
Замена
Д. Саланович
️️️️
Ф. Луке-Нотаро
83'
79'
Желтая карточка
L. Jones
Желтая карточка
М. Бюхель
77'
68'
Желтая карточка
Жуниньо
Замена
Л. Мейер
️️️️
К. Киндл
67'
Замена
А. Нетцер
️️️️
Ф. Саглам
67'
61'
Желтая карточка
С. Чан
52'
Замена
Т. Юэ
️️️️
П. Пун
Желтая карточка
С. Люхингер
51'
ГОЛ! 1:0!
Н. Хаслер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
13
Кенни Киндл
ЛВ
10
Сандро Визер
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
9
Ферхат Саглам
ПВ
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Гонконг
1
Хунг-Фай Япп
ВР
17
Синичи Чан
ЛЗ
2
Leon Jones
ЦЗ
12
Fernando
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
31
Минг-Хим Сун
ЛВ
8
Cheuk Pan Ngan
ЦП
14
Джесси Джой-Йин Ю
АП
22
Пуй-Хин Пун
ПВ
7
Жуниньо
ЦФ
9
Мэтт Орр
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
4
Ларс Трабер
ЦЗ
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
19
Emanuel Zünd
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Гонконг
1
Вай-Хим Нг
ВР
18
Ка-Винг Тсе
ВР
5
Dudú
ЦЗ
13
Tim Chow
ЦЗ
24
Christian Alexander Jojo
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
6
Ngan Lok Fung
ЦП
16
Сю-Кван Филип Чан
АП
22
Yu-Hei Ng
ЦФ
13
Стефан Перейра
ЦФ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
6
Nicholas Benavides Medeiros
ЦФ
2-5-2-1
1
Бюхель
5
Марксер
3
Гопель
18
Хаслер
17
Люхингер
10
Бюхель
8
Зеле
10
Визер
13
Киндл
9
Саглам
7
Луке-Нотаро
4-1-3-2
1
Япп
2
12
3
Гербиг
17
Чан
8
22
Пун
14
Ю
31
Сун
9
Орр
7
Жуниньо
8
Зеле
19
19
8
Зеле
10
Бюхель
20
Вольфингер
20
Вольфингер
10
Бюхель
9
Саглам
15
Нетцер
15
Нетцер
9
Саглам
13
Киндл
14
Мейер
14
Мейер
13
Киндл
7
Луке-Нотаро
11
Саланович
11
Саланович
7
Луке-Нотаро
22
Пун
21
Юэ
21
Юэ
22
Пун
31
Сун
22
22
31
Сун
Остались в запасе
Лихтенштейн
Гонконг
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
4
Ларс Трабер
ЦЗ
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
Главный тренер
Мартин Штоклаза
1
Вай-Хим Нг
ВР
18
Ка-Винг Тсе
ВР
5
Dudú
ЦЗ
13
Tim Chow
ЦЗ
24
Christian Alexander Jojo
ЦЗ
6
Ngan Lok Fung
ЦП
16
Сю-Кван Филип Чан
АП
13
Стефан Перейра
ЦФ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
6
Nicholas Benavides Medeiros
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
4
Ларс Трабер
ЦЗ
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
Остались в запасе
1
Вай-Хим Нг
ВР
18
Ка-Винг Тсе
ВР
5
Dudú
ЦЗ
13
Tim Chow
ЦЗ
24
Christian Alexander Jojo
ЦЗ
6
Ngan Lok Fung
ЦП
16
Сю-Кван Филип Чан
АП
13
Стефан Перейра
ЦФ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
6
Nicholas Benavides Medeiros
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Лихтенштейн - Гонконг
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Индия
2 : 1
31.03.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Информация о матче
Посещаемость:
1332
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