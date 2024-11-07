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Лига Европы 2026/2027
Буде-Глимт - Карабах
Буде-Глимт - Карабах: обзор матча 07 ноября 2024
Буде-Глимт
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
1 : 2
Завершен
Карабах
41'
П. Берг
22'
Т. Байрамов
69'
Р. Алмейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Карабах
Замена
А. Хельмерсен
️️️️
У. Салтнес
90'
+1
Замена
Н. Цугель
️️️️
Ф. Зинкернагель
90'
+1
90'
Замена
М. Вешович
️️️️
Т. Байрамов
Желтая карточка
П. Берг
89'
87'
Желтая карточка
М. Кочальски
78'
Желтая карточка
К. Медина
Замена
И. Дыбвик Мяяття
️️️️
А. Миккельсен
74'
Замена
Б. Вембангомо
️️️️
Ф. Сьоволд
74'
Замена
С. Фет
️️️️
Х. Эвьен
73'
69'
ГОЛ! 1:2!
Р. Алмейда
Пас отдал
Я. Бензия
63'
Замена
М. Силва
️️️️
А. Гусейнов
63'
Замена
Л. Андраде
️️️️
А. Кащук
ГОЛ! 1:1!
П. Берг
Пас отдал
У. Салтнес
41'
22'
ГОЛ! 0:1!
Т. Байрамов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
(К)
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Карабах
81
Кевин Медина
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К)
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
7
Алексей Кащук
ПВ
23
Жуниньо
ПВ
7
Турал Байрамов
ЦФ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Карабах
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
3-1-3-3
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Нильсен
4
Бьортуфт
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
14
Салтнес
10
Хеуге
94
Миккельсен
11
Зинкернагель
3-2-2-4
81
Медина
15
Гусейнов
30
Гусейнов
8
Янкович
10
Зубир
23
Жуниньо
7
Кащук
7
Аддаи
66
Андраде
77
Кочальски
7
Байрамов
20
Сьоволд
5
Вембангомо
5
Вембангомо
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
19
Фет
26
Эвьен
11
Зинкернагель
11
Цугель
11
Цугель
11
Зинкернагель
94
Миккельсен
25
Мяяття
25
Мяяття
94
Миккельсен
14
Салтнес
21
Хельмерсен
21
Хельмерсен
14
Салтнес
7
Байрамов
23
Вешович
23
Вешович
7
Байрамов
30
Гусейнов
1
Силва
1
Силва
30
Гусейнов
7
Кащук
11
Андраде
11
Андраде
7
Кащук
Остались в запасе
Буде-Глимт
Карабах
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Буде-Глимт - Карабах
1
2
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
11
10
Офсайды
6
1
Количество передач
468
391
Сейвы
4
5
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
23
4
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
2
0.64
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Олесунн
- : -
05.12.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
6 : 0
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
4 : 2
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
4 : 2
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
Аспмюра
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