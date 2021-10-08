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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Румыния
Германия - Румыния: обзор матча 08 октября 2021
Германия
08.10.2021, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
2 : 1
Завершен
Румыния
52'
С. Гнабри
81'
Т. Мюллер
9'
Я. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Румыния
Замена
К. Адейеми
️️️️
Л. Сане
89'
Желтая карточка
Т. Керер
87'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Й. Хофманн
85'
82'
Замена
А. Митрица
️️️️
Г. Пушкаш
ГОЛ! 2:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Л. Горецка
81'
80'
Желтая карточка
Г. Пушкаш
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Т. Вернер
67'
Замена
К. Хаверц
️️️️
М. Ройс
67'
60'
Замена
А. Иван
️️️️
В. Михаила
60'
Замена
А. Максим
️️️️
Я. Хаджи
59'
Желтая карточка
А. Рацу
ГОЛ! 1:1!
С. Гнабри
Пас отдал
М. Ройс
52'
50'
Замена
К. Маня
️️️️
А. Буркэ
41'
Желтая карточка
Н. Станчу
9'
ГОЛ! 0:1!
Я. Хаджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
15
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
11
Марко Ройс
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
20
Серж Гнабри
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Германия
12
Бернд Лено
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Румыния
12
Андрей Влад
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
8
Александру Чикелдэу
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
7
Андрей Кордя
ПВ
11
Андрей Иван
ЦФ
16
Михай Айоани
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
3-1-1-3-2
1
тер Стеген
15
Зюле
2
Рюдигер
15
Керер
6
Киммих
8
Горецка
20
Гнабри
11
Ройс
19
Сане
11
Вернер
18
Хофманн
3-2-2-2-1
1
Ницэ
15
Буркэ
3
Тошка
4
Рус
2
Рацу
21
Кирикеш
10
Станчу
18
Марин
10
Хаджи
13
Михаила
17
Пушкаш
19
Сане
19
Адейеми
19
Адейеми
19
Сане
18
Хофманн
16
Клостерманн
16
Клостерманн
18
Хофманн
11
Вернер
13
Мюллер
13
Мюллер
11
Вернер
11
Ройс
7
Хаверц
7
Хаверц
11
Ройс
15
Буркэ
4
Маня
4
Маня
15
Буркэ
17
Пушкаш
22
Митрица
22
Митрица
17
Пушкаш
10
Хаджи
10
Максим
10
Максим
10
Хаджи
13
Михаила
11
Иван
11
Иван
13
Михаила
Остались в запасе
Германия
Румыния
12
Бернд Лено
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
8
Александру Чикелдэу
ЦП
11
Никусор Банку
ЛЗ
12
Андрей Влад
ВР
21
Олимпиу Морутан
АП
7
Андрей Кордя
ПВ
16
Михай Айоани
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
Остались в запасе
8
Александру Чикелдэу
ЦП
11
Никусор Банку
ЛЗ
12
Андрей Влад
ВР
21
Олимпиу Морутан
АП
7
Андрей Кордя
ПВ
16
Михай Айоани
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Германия - Румыния
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Где смотреть матч:
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