Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Нидерланды (мол) - Германия (мол)
Нидерланды (мол) - Германия (мол): обзор матча 03 июня 2021
Нидерланды (мол)
03.06.2021, четверг, 22:00
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Германия (мол)
67'
П. Схюрс
1'
Ф. Вирц
8'
Ф. Вирц
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нидерланды (мол) - Германия (мол)
90'
+5
Желтая карточка
А. Сташ
Желтая карточка
К. Сирхейс
90'
Желтая карточка
Д. де Вит
86'
84'
Замена
И. Якобс
️️️️
М. Бериша
79'
Желтая карточка
Н. Дорш
79'
Замена
А. Сташ
️️️️
А. Майер
Замена
Д. Ренш
️️️️
С. Ботман
77'
69'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
Л. Нмеча
69'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Ф. Вирц
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Ф. Кадиоглу
69'
68'
Замена
В. Янельт
️️️️
С. Озкан
ГОЛ! 1:2!
П. Схюрс
67'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
К. Стенгс
59'
Замена
А. Матусива
️️️️
А. Харруи
46'
Желтая карточка
А. Харруи
26'
8'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Вирц
1'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
Л. Нмеча
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды (мол)
13
Джастин Бейлов
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
0
Джордан Тезе
ЦЗ
14
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
0
Дани де Вит
ЦП
0
Абду Харруи
ЦП
20
Ферди Кадиоглу
ЦП
11
Калвин Стенгс
ПВ
0
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Михаэл Рейзигер
Германия (мол)
12
Финн Дамен
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
0
Амос Пипер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Боте Баку
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
0
Арне Майер
ОП
5
Салих Озкан
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
0
Мергим Бериша
ЦФ
0
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Антонио Ди Сальво
Нидерланды (мол)
12
Мартен Пас
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
0
Митчел Баккер
ЛЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
0
Матс Кнустер
ЦЗ
0
Данило Дехи
ЦЗ
0
Явайро Дилросун
ЛВ
0
Азор Матусива
ОП
0
Юрген Эккеленкамп
ЦП
0
Кай Сирхейс
ЦФ
Германия (мол)
0
Леннарт Грил
ВР
0
Маркус Шуберт
ВР
14
Пауль Эккель
ЦЗ
0
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
14
Йоша Вагноман
ПЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
23
Виталий Янельт
ОП
16
Антон Сташ
ОП
0
Матео Климович
АП
16
Синта Аппелькамп
ПВ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
4-3-2-1
13
Бейлов
16
Маласья
14
Схюрс
4
Ботман
0
Тезе
0
де Вит
0
Харруи
20
Кадиоглу
7
Клюйверт
11
Стенгс
0
Боадю
4-2-1-1-2
12
Дамен
3
Баку
0
Пипер
15
Шлоттербек
22
Раум
6
Дорш
0
Майер
5
Озкан
17
Вирц
0
Нмеча
0
Бериша
0
Харруи
0
Матусива
0
Матусива
0
Харруи
4
Ботман
15
Ренш
15
Ренш
4
Ботман
11
Стенгс
0
Дилросун
0
Дилросун
11
Стенгс
20
Кадиоглу
0
Сирхейс
0
Сирхейс
20
Кадиоглу
17
Вирц
19
Адейеми
19
Адейеми
17
Вирц
5
Озкан
23
Янельт
23
Янельт
5
Озкан
0
Майер
16
Сташ
16
Сташ
0
Майер
0
Бериша
14
Якобс
14
Якобс
0
Бериша
0
Нмеча
10
Буркардт
10
Буркардт
0
Нмеча
Остались в запасе
Нидерланды (мол)
Германия (мол)
0
Юрген Эккеленкамп
ЦП
12
Мартен Пас
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
0
Митчел Баккер
ЛЗ
0
Матс Кнустер
ЦЗ
0
Данило Дехи
ЦЗ
Главный тренер
Михаэл Рейзигер
14
Пауль Эккель
ЦЗ
16
Синта Аппелькамп
ПВ
0
Леннарт Грил
ВР
0
Маркус Шуберт
ВР
0
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
14
Йоша Вагноман
ПЗ
0
Матео Климович
АП
Главный тренер
Антонио Ди Сальво
Остались в запасе
0
Юрген Эккеленкамп
ЦП
12
Мартен Пас
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
0
Митчел Баккер
ЛЗ
0
Матс Кнустер
ЦЗ
0
Данило Дехи
ЦЗ
Остались в запасе
14
Пауль Эккель
ЦЗ
16
Синта Аппелькамп
ПВ
0
Леннарт Грил
ВР
0
Маркус Шуберт
ВР
0
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
14
Йоша Вагноман
ПЗ
0
Матео Климович
АП
Главный тренер
Михаэл Рейзигер
Главный тренер
Антонио Ди Сальво
Статистика матча Нидерланды (мол) - Германия (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Англия (мол)
2 : 1
25.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Португалия (мол)
0 : 1
21.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Нидерланды (мол)
2 : 0
18.06.2025
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Нидерланды (мол)
1 : 2
15.06.2025
Дания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Финляндия (мол)
2 : 2
12.06.2025
Нидерланды (мол)
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, Финал
Англия (мол)
3 : 2
28.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Англия (мол)
1 : 2
18.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Чехия (мол)
2 : 4
15.06.2025
Германия (мол)
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Нидерланды (мол)
Германия (мол)
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Молодежный Евро-2021. Германия благодаря дублю Вирца победила Нидерланды и вышла в финал
2021.06.03 23:56
Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
2021.05.31 21:58
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+