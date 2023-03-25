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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия - Монголия
Грузия - Монголия: обзор матча 25 марта 2023
Грузия
25.03.2023, суббота, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
6 : 1
Завершен
Монголия
15'
Д. Волкови
56'
Г. Чакветадзе
58'
Г. Чакветадзе
70'
С. Лобжанидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Грузия - Монголия
Замена
Г. Беридзе
️️️️
Д. Волкови
71'
ГОЛ! 4:0!
С. Лобжанидзе
70'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Л. Гагнидзе
64'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
Г. Чакветадзе
64'
ГОЛ! 3:0!
Г. Чакветадзе
58'
ГОЛ! 2:0!
Г. Чакветадзе
56'
Замена
Л. Гугешашвили
️️️️
Г. Лория
46'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Г. Абурджания
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Волкови
15'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Грузия - Монголия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные
Монголия
2 : 1
11.06.2024
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
07.06.2024
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
3 : 0
25.03.2024
Монголия
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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