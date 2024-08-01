Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Викингур - Гент
Викингур - Гент: обзор матча 01 августа 2024
Викингур
01.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Гент
64'
С. Митрович
77'
М. Дин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викингур - Гент
88'
Желтая карточка
Ц. Ватанабе
77'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Дин
77'
Замена
H. Gambor
️️️️
М. Делорж
70'
Замена
И. Кандусс
️️️️
С. Митрович
70'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
D. Yokota
70'
Замена
Т. Де Влигер
️️️️
Х. Хонг
64'
ГОЛ! 0:1!
С. Митрович
Пас отдал
М. Дин
60'
Замена
М. Дин
️️️️
М. Ламин Сонко
Замена
F. Justinussen
️️️️
С. Ватнхамар
60'
Желтая карточка
Я. Йохансен
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викингур
1
Бардур Рейнатред
ВР
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
4
Atli Gregersen
ЦЗ
7
Якуп Йохансен
ЛП
30
Арни Ноа Атласон
ЦП
15
Géza Dávid Turi
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
18
Арнбьорн Свенссон
АП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
23
Poul Kallsberg
ЦФ
9
J. Nielsen
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Викингур
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
13
Jónatan Lervig
ЦЗ
27
Áki Magnussen
ЦЗ
29
Ingi Arngrímsson
ЦЗ
22
Ari Olsen
ЦЗ
8
Bergur Gregersen
ЦЗ
16
Pall Eirik Djurhuus
ЦП
99
Martin Klein Joensen
ЦП
11
Олаф Бардарсон
ЦП
8
Aron Jarnskor Ellingsgaard
ЦП
27
Rani Hansen
ЦФ
17
Finnur Justinussen
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
24
Свен Кумс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
2-4-1-3
1
Рейнатред
3
4
7
Йохансен
15
10
Ватнхамар
30
Атласон
18
Свенссон
9
23
14
3-4-2-1
1
Шмидт
4
Ватанабе
23
Митрович
3
Браун
17
Делорж
20
Хонг
18
Самуас
18
Геркенс
20
Фернандес-Пардо
11
Сонко
17
10
Ватнхамар
17
17
10
Ватнхамар
17
Делорж
82
82
17
Делорж
23
Митрович
27
Кандусс
27
Кандусс
23
Митрович
17
27
Фадиджа
27
Фадиджа
17
20
Хонг
27
Де Влигер
27
Де Влигер
20
Хонг
11
Сонко
21
Дин
21
Дин
11
Сонко
Остались в запасе
Викингур
Гент
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
13
Jónatan Lervig
ЦЗ
27
Áki Magnussen
ЦЗ
29
Ingi Arngrímsson
ЦЗ
22
Ari Olsen
ЦЗ
8
Bergur Gregersen
ЦЗ
16
Pall Eirik Djurhuus
ЦП
99
Martin Klein Joensen
ЦП
11
Олаф Бардарсон
ЦП
8
Aron Jarnskor Ellingsgaard
ЦП
27
Rani Hansen
ЦФ
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
24
Свен Кумс
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
13
Jónatan Lervig
ЦЗ
27
Áki Magnussen
ЦЗ
29
Ingi Arngrímsson
ЦЗ
22
Ari Olsen
ЦЗ
8
Bergur Gregersen
ЦЗ
16
Pall Eirik Djurhuus
ЦП
99
Martin Klein Joensen
ЦП
11
Олаф Бардарсон
ЦП
8
Aron Jarnskor Ellingsgaard
ЦП
27
Rani Hansen
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
24
Свен Кумс
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Викингур - Гент
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Викингур
0 : 0
25.10.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Викингур
2 : 0
18.10.2026
Аргир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Б68 Тофтир
1 : 2
11.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Викингур
3 : 3
19.09.2026
Вестур
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Mihaly Kapraly, Hungary
Стадион:
Sarpugerði Stadium, Nordragota
Новости команд
Все
Викингур
Гент
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Линкольн» – «Викингур»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:17
Прогноз на точный счет матча «Линкольн» – «Викингур»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 11:56
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+