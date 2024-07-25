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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Викингур
Гент - Викингур: обзор матча 25 июля 2024
Гент
25.07.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Викингур
25'
Х. Хонг
59'
С. Кумс
68'
Ж. де Сар (П)
88'
Х. Хонг
13'
J. Nielsen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Викингур
ГОЛ! 4:1!
Х. Хонг
88'
Замена
М. Ламин Сонко
️️️️
D. Yokota
86'
Желтая карточка
Нуриу
84'
Замена
М. Делорж
️️️️
С. Кумс
69'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ж. де Сар
68'
65'
Замена
F. Justinussen
️️️️
J. Nielsen
Замена
М. Самуас
️️️️
Н. Фадиджа
63'
ГОЛ! 2:1!
С. Кумс
Пас отдал
Х. Хонг
59'
26'
Желтая карточка
A. Gregersen
Желтая карточка
Ж. де Сар
26'
ГОЛ! 1:1!
Х. Хонг
Пас отдал
Н. Фадиджа
25'
13'
ГОЛ! 0:1!
J. Nielsen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
17
Daisuke Yokota
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Викингур
1
Бардур Рейнатред
ВР
22
Ari Olsen
ЦЗ
4
Atli Gregersen
ЦЗ
8
Bergur Gregersen
ЦЗ
10
Солви Ватнхамар
ЦП
8
Aron Jarnskor Ellingsgaard
ЦП
15
Géza Dávid Turi
ЦП
11
Олаф Бардарсон
ЦП
18
Арнбьорн Свенссон
АП
23
Poul Kallsberg
ЦФ
9
J. Nielsen
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
Викингур
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
29
Ingi Arngrímsson
ЦЗ
7
Якуп Йохансен
ЛП
16
Pall Eirik Djurhuus
ЦП
30
Арни Ноа Атласон
ЦП
99
Martin Klein Joensen
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
17
Finnur Justinussen
ЦФ
4-3-3
33
Руф
25
Нуриу
4
Ватанабе
23
Митрович
27
Фадиджа
4
де Сар
24
Кумс
20
Хонг
9
Гудьонсен
19
Сурдез
17
3-4-1-2
1
Рейнатред
22
4
8
8
15
11
Бардарсон
10
Ватнхамар
18
Свенссон
9
23
24
Кумс
17
Делорж
17
Делорж
24
Кумс
27
Фадиджа
18
Самуас
18
Самуас
27
Фадиджа
17
11
Сонко
11
Сонко
17
9
17
17
9
Остались в запасе
Гент
Викингур
1
Даниэль Шмидт
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
29
Ingi Arngrímsson
ЦЗ
7
Якуп Йохансен
ЛП
16
Pall Eirik Djurhuus
ЦП
30
Арни Ноа Атласон
ЦП
99
Martin Klein Joensen
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
21
Макс Дин
ЦФ
Остались в запасе
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
29
Ingi Arngrímsson
ЦЗ
7
Якуп Йохансен
ЛП
16
Pall Eirik Djurhuus
ЦП
30
Арни Ноа Атласон
ЦП
99
Martin Klein Joensen
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Гент - Викингур
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Викингур
0 : 0
25.10.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Викингур
2 : 0
18.10.2026
Аргир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Б68 Тофтир
1 : 2
11.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Викингур
3 : 3
19.09.2026
Вестур
Информация о матче
Главный судья:
Vilhjalmur Alvar Thorarinsson, Iceland
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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