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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
РФШ - Гент
РФШ - Гент: обзор матча 12 августа 2021
РФШ
12.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Гент
73'
Ж. Окуму
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол РФШ - Гент
Желтая карточка
Э. Стужлис
90'
+2
90'
Замена
С. Маррех
️️️️
Т. Тиссудали
Желтая карточка
Л. Струмия
89'
Замена
Р. Варславанс
️️️️
Э. Сантана
82'
Замена
С. Куадио
️️️️
К. Фрайсенбихлер
82'
Желтая карточка
Ж. Липусчек
81'
80'
Желтая карточка
Ж. Окуму
79'
Замена
Нуриу
️️️️
К. Опери
73'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Окуму
Желтая карточка
К. Фрайсенбихлер
72'
71'
Желтая карточка
Ж. де Сар
63'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Э. Юлсагер
63'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Д. Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
3
Артур Пикк
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Эмерсон Сантана
ЦФ
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
28
Виталий Ягодинскис
ЦФ
43
Жига Липусчек
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
5
Леонель Струмия
ЦФ
24
Томислав Сарич
ЦФ
81
Томаш Шимкович
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Гент
26
Синан Болат
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
2
Жозеф Окуму
ЦФ
9
Тарик Тиссудали
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
РФШ
25
Петер Мареш
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
8
Дарко Мицевски
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
10
Денис Ракельс
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
14
Ренарс Варславанс
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
4
Адевале Оладойе
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
1-1-5
3
Пикк
11
Савалниекс
5
Струмия
22
Лемаич
81
Шимкович
24
Сарич
30
Фрайсенбихлер
4-3-3
26
Болат
32
Нгаду-Нгаджуй
31
Годо
17
Кастро-Монтес
21
Опери
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
17
Юлсагер
9
Бруно
9
Тиссудали
2
Окуму
Сорокинс
21
Стужлис
21
Стужлис
Сорокинс
16
Сантана
14
Варславанс
14
Варславанс
16
Сантана
30
Фрайсенбихлер
17
Куадио
17
Куадио
30
Фрайсенбихлер
21
Опери
25
Нуриу
25
Нуриу
21
Опери
9
Тиссудали
16
Маррех
16
Маррех
9
Тиссудали
17
Юлсагер
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
17
Юлсагер
9
Бруно
29
Депуатр
29
Депуатр
9
Бруно
Остались в запасе
РФШ
Гент
25
Петер Мареш
ЦЗ
8
Дарко Мицевски
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
10
Денис Ракельс
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
4
Адевале Оладойе
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Остались в запасе
25
Петер Мареш
ЦЗ
8
Дарко Мицевски
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
10
Денис Ракельс
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
4
Адевале Оладойе
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Вим Де Деккер
Статистика матча РФШ - Гент
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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