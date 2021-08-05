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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - РФШ
Гент - РФШ: обзор матча 05 августа 2021
Гент
05.08.2021, четверг, 21:30
Лига конференций, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
РФШ
52'
А. Оладойе
77'
Т. Тиссудали
11'
Д. Лемаич
28'
Т. Шимкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гент - РФШ
90'
+1
Желтая карточка
К. Фрайсенбихлер
Замена
Й. Маледе
️️️️
Э. Юлсагер
83'
Замена
Р. Безус
️️️️
Т. Тиссудали
83'
82'
Замена
Р. Варславанс
️️️️
Э. Сантана
82'
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
Т. Шимкович
77'
Желтая карточка
В. Черняускас
ГОЛ! 2:2!
Т. Тиссудали
Пас отдал
Л. Депуатр
77'
76'
Замена
П. Мареш
️️️️
А. Пикк
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Д. Бруно
69'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
С. Кумс
69'
66'
Замена
Э. Стужлис
️️️️
Д. Мицевски
ГОЛ! 1:2!
А. Оладойе
Пас отдал
Т. Тиссудали
52'
28'
ГОЛ! 0:2!
Т. Шимкович
Пас отдал
Э. Сантана
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лемаич
Пас отдал
Э. Сантана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
24
Свен Кумс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
2
Жозеф Окуму
ЦФ
4
Адевале Оладойе
ЦФ
9
Тарик Тиссудали
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
РФШ
3
Артур Пикк
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
8
Дарко Мицевски
ЦП
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
16
Эмерсон Сантана
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
81
Томаш Шимкович
ЦФ
24
Томислав Сарич
ЦФ
5
Леонель Струмия
ЦФ
43
Жига Липусчек
ЦФ
28
Виталий Ягодинскис
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
РФШ
25
Петер Мареш
ЦЗ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
14
Ренарс Варславанс
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
4-2-4
26
Болат
21
Опери
31
Годо
17
Кастро-Монтес
32
Нгаду-Нгаджуй
24
Кумс
17
Юлсагер
2
Окуму
9
Бруно
9
Тиссудали
4
Оладойе
1-2-5
3
Пикк
11
Савалниекс
8
Мицевски
81
Шимкович
28
Ягодинскис
43
Липусчек
5
Струмия
24
Сарич
9
Тиссудали
90
Безус
90
Безус
9
Тиссудали
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
9
Бруно
29
Депуатр
29
Депуатр
9
Бруно
17
Юлсагер
14
Маледе
14
Маледе
17
Юлсагер
3
Пикк
25
Мареш
25
Мареш
3
Пикк
8
Мицевски
21
Стужлис
21
Стужлис
8
Мицевски
16
Сантана
14
Варславанс
14
Варславанс
16
Сантана
81
Шимкович
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
81
Шимкович
Остались в запасе
Гент
РФШ
25
Нуриу
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча Гент - РФШ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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