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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Партизан
Гент - Партизан: обзор матча 28 августа 2024
Гент
28.08.2024, среда, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Партизан
88'
М. Делорж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Партизан
ГОЛ! 1:0!
М. Делорж
Пас отдал
М. Самуас
88'
Замена
Х. Варела
️️️️
Ф. Сурдез
84'
Замена
М. Самуас
️️️️
Н. Фадиджа
84'
Замена
А. Ито
️️️️
С. Кумс
79'
75'
Замена
Н. Николич
️️️️
Г. Жахид
65'
Замена
Б. Натхо
️️️️
З. Ибрахим
Замена
М. Дин
️️️️
А. Гудьонсен
65'
57'
Замена
А. Филипович
️️️️
Н. де Медина
56'
Замена
Ж. Гримальдо
️️️️
К. Северина
28'
Желтая карточка
Н. де Медина
21'
Желтая карточка
К. Арриага
Желтая карточка
H. Gambor
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Матиас Делорж
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
19
Франк Сурдез
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
16
Кервин Арриага
ОП
11
Гаяс Жахид
ЦП
34
Ксандер Северина
ПВ
15
Альдо Калулу
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
29
Хелио Варела
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Ацуки Ито
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Партизан
31
Милош Крунич
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
6
Александар Филипович
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
21
Жоао Гримальдо
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
3-2-2-2
33
Руф
33
Торунарига
4
Ватанабе
82
3
Браун
27
Фадиджа
17
Делорж
24
Кумс
9
Гудьонсен
19
Сурдез
4-1-1-2-2
1
Йованович
4
де Медина
15
Маркович
18
Муякич
4
Юрчевич
16
Арриага
11
Жахид
34
Северина
39
Ибрахим
14
Ковач
15
Калулу
24
Кумс
17
Ито
17
Ито
24
Кумс
27
Фадиджа
18
Самуас
18
Самуас
27
Фадиджа
19
Сурдез
29
Варела
29
Варела
19
Сурдез
9
Гудьонсен
21
Дин
21
Дин
9
Гудьонсен
39
Ибрахим
10
Натхо
10
Натхо
39
Ибрахим
4
де Медина
6
Филипович
6
Филипович
4
де Медина
34
Северина
21
Гримальдо
21
Гримальдо
34
Северина
11
Жахид
23
Николич
23
Николич
11
Жахид
Остались в запасе
Гент
Партизан
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
31
Милош Крунич
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Остались в запасе
31
Милош Крунич
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Гент - Партизан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Партизан
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички 1923
- : -
06.12.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Филип Глова
(Кошице)
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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