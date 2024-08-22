Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизан - Гент
Партизан - Гент: обзор матча 22 августа 2024
Партизан
22.08.2024, четверг, 21:15
Лига конференций, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Гент
16'
О. Гандельман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Гент
90'
+3
Замена
П. Геркенс
️️️️
С. Кумс
86'
Желтая карточка
Д. Торунарига
Желтая карточка
М. Лазаревич
84'
83'
Желтая карточка
М. Дин
Замена
М. Лазаревич
️️️️
К. Северина
75'
Замена
Б. Натхо
️️️️
Г. Жахид
75'
Желтая карточка
С. Маркович
74'
67'
Замена
М. Дин
️️️️
Ф. Сурдез
67'
Замена
М. Самуас
️️️️
Н. Фадиджа
Замена
Ж. Гримальдо
️️️️
З. Ибрахим
64'
Желтая карточка
М. Юрчевич
36'
16'
ГОЛ! 0:1!
О. Гандельман
Пас отдал
С. Кумс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
16
Кервин Арриага
ОП
11
Гаяс Жахид
ЦП
11
Ен-Джун Го
АП
34
Ксандер Северина
ПВ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
24
Свен Кумс
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
19
Франк Сурдез
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Партизан
31
Милош Крунич
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
21
Жоао Гримальдо
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
17
Ацуки Ито
ОП
18
Питер Геркенс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Йованович
4
Юрчевич
15
Маркович
18
Муякич
4
де Медина
16
Арриага
11
Жахид
39
Ибрахим
11
Го
34
Северина
20
Салданья
3-2-2-2
33
Руф
33
Торунарига
16
Гандельман
82
27
Фадиджа
3
Браун
24
Кумс
17
Делорж
9
Гудьонсен
19
Сурдез
34
Северина
50
Лазаревич
50
Лазаревич
34
Северина
11
Жахид
10
Натхо
10
Натхо
11
Жахид
39
Ибрахим
21
Гримальдо
21
Гримальдо
39
Ибрахим
24
Кумс
18
Геркенс
18
Геркенс
24
Кумс
27
Фадиджа
18
Самуас
18
Самуас
27
Фадиджа
19
Сурдез
21
Дин
21
Дин
19
Сурдез
Остались в запасе
Партизан
Гент
31
Милош Крунич
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
17
Ацуки Ито
ОП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
31
Милош Крунич
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
17
Ацуки Ито
ОП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Партизан - Гент
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички 1923
- : -
06.12.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Elcin Masiyev, Azerbaijan
Стадион:
Партизан
Новости команд
Все
Партизан
Гент
Экс-тренер «Партизана» рассказал, почему клуб не подписал Дзюбу
27 ноября
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Экс-тренер «Партизана» рассказал, почему клуб не подписал Дзюбу
27 ноября
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
7 сентября
43
«Партизан» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Партизан» – «Хетафе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хетафе» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+