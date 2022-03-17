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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - ПАОК
Гент - ПАОК: обзор матча 17 марта 2022
Гент
17.03.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
ПАОК
40'
Л. Депуатр
20'
Х. Анхель Креспо
77'
Д. Аугусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гент - ПАОК
87'
Желтая карточка
А. Чолак
86'
Замена
А. Чолак
️️️️
Ч. Акпом
Замена
Нуриу
️️️️
М. Самуас
85'
Замена
А. Ханше-Ольсен
️️️️
А. Кастро-Монтес
85'
85'
Замена
А. Митрица
️️️️
Ш. Шваб
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
В. Оджиджа-Офое
82'
Замена
Р. Безус
️️️️
Т. Тиссудали
82'
77'
ГОЛ! 1:2!
Д. Аугусто
Пас отдал
Виейринья
Желтая карточка
Э. Овусу
71'
70'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Т. Мург
58'
Замена
Сидклей
️️️️
Д. Бисесвар
46'
Замена
Э. Михай
️️️️
Х. Анхель Креспо
ГОЛ! 1:1!
Л. Депуатр
Пас отдал
М. Самуас
40'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
32'
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Анхель Креспо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Гент
61
Овен Йохманс
ВР
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Кристофер Опери
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
ПАОК
1
Христос Талихманидис
ВР
12
Живко Живкович
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
14
Мариос Цаусис
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
28
Александру Митрица
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Руф
2
Окуму
32
Нгаду-Нгаджуй
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
42
Овусу
24
Кумс
18
Самуас
8
Оджиджа-Офое
9
Тиссудали
29
Депуатр
4-4-2
1
Пасхалакис
15
Креспо
20
Виейринья
2
Лирацис
15
Ингасон
5
Циггарас
99
Мург
8
Аугусто
22
Шваб
29
Акпом
21
Бисесвар
18
Самуас
25
Нуриу
25
Нуриу
18
Самуас
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
17
Кастро-Монтес
8
Оджиджа-Офое
17
Юлсагер
17
Юлсагер
8
Оджиджа-Офое
9
Тиссудали
90
Безус
90
Безус
9
Тиссудали
99
Мург
3
Тэйлор
3
Тэйлор
99
Мург
21
Бисесвар
17
Сидклей
17
Сидклей
21
Бисесвар
15
Креспо
4
Михай
4
Михай
15
Креспо
22
Шваб
28
Митрица
28
Митрица
22
Шваб
29
Акпом
14
Чолак
14
Чолак
29
Акпом
Остались в запасе
Гент
ПАОК
21
Кристофер Опери
ЛЗ
61
Овен Йохманс
ВР
26
Синан Болат
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Христос Талихманидис
ВР
12
Живко Живкович
ВР
14
Мариос Цаусис
ЦЗ
22
Филипе Соареш
АП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
61
Овен Йохманс
ВР
26
Синан Болат
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Остались в запасе
1
Христос Талихманидис
ВР
12
Живко Живкович
ВР
14
Мариос Цаусис
ЦЗ
22
Филипе Соареш
АП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Гент - ПАОК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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