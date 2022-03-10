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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ПАОК - Гент
ПАОК - Гент: обзор матча 10 марта 2022
ПАОК
10.03.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Гент
58'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Гент
87'
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
Замена
Т. Мург
️️️️
А. Живкович
86'
Замена
А. Чолак
️️️️
Ч. Акпом
86'
83'
Желтая карточка
Д. Торунарига
82'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Э. Юлсагер
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Я. Куртич
80'
Замена
Сидклей
️️️️
Виейринья
80'
Желтая карточка
Я. Куртич
79'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Д. Бисесвар
71'
Желтая карточка
Виейринья
61'
ГОЛ! 1:0!
Я. Куртич
58'
46'
Замена
Д. Торунарига
️️️️
Ж. Окуму
Желтая карточка
А. Живкович
45'
2'
Желтая карточка
Ж. Окуму
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
99
Томас Мург
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Гент
40
Рене Ванден Борре
ВР
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Кристофер Опери
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
14
Йонас Маледе
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
4-4-2
1
Пасхалакис
2
Лирацис
15
Креспо
20
Виейринья
15
Ингасон
5
Циггарас
14
Живкович
8
Аугусто
27
Куртич
29
Акпом
21
Бисесвар
4-5-1
33
Руф
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
18
Самуас
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
17
Юлсагер
4
де Сар
29
Депуатр
20
Виейринья
17
Сидклей
17
Сидклей
20
Виейринья
14
Живкович
99
Мург
99
Мург
14
Живкович
21
Бисесвар
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
21
Бисесвар
27
Куртич
22
Шваб
22
Шваб
27
Куртич
29
Акпом
14
Чолак
14
Чолак
29
Акпом
2
Окуму
33
Торунарига
33
Торунарига
2
Окуму
17
Юлсагер
9
Тиссудали
9
Тиссудали
17
Юлсагер
Остались в запасе
ПАОК
Гент
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
25
Нуриу
ЛЗ
42
Элиша Овусу
ОП
21
Кристофер Опери
ЛЗ
40
Рене Ванден Борре
ВР
26
Синан Болат
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
14
Йонас Маледе
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
42
Элиша Овусу
ОП
21
Кристофер Опери
ЛЗ
40
Рене Ванден Борре
ВР
26
Синан Болат
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
14
Йонас Маледе
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча ПАОК - Гент
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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