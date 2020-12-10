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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хоффенхайм - Гент
Хоффенхайм - Гент: обзор матча 10 декабря 2020
Хоффенхайм
10.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа L, 6 тур
4 : 1
Завершен
Гент
21'
М. Байер
26'
Р. Сков
49'
М. Байер
64'
А. Крамарич
81'
Нуриу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Гент
Желтая карточка
А. Амаде
90'
+3
81'
ГОЛ! 4:1!
Нуриу
Пас отдал
Т. Кляйнденст
76'
Замена
Д. Ботака
️️️️
А. Кастро-Монтес
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
М. Байер
75'
Замена
А. Амаде
️️️️
Д. Гайгер
75'
73'
Желтая карточка
Р. Безус
ГОЛ! 4:0!
А. Крамарич
Пас отдал
М. Байер
64'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Клаусс
61'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Р. Сков
61'
57'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
О. Букари
57'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Э. Овусу
57'
Замена
С. Кумс
️️️️
Н. Дорш
ГОЛ! 3:0!
М. Байер
49'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
С. Пош
46'
Желтая карточка
М. Йон
44'
ГОЛ! 2:0!
Р. Сков
Пас отдал
Д. Гайгер
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Байер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
18
Деннис Гайгер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Гент
33
Дави Руф
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
90
Роман Безус
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Гент
61
Овен Йохманс
ВР
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
3-2-2-3
20
Пентке
4
Пош
4
Нуху
25
Акпогума
24
Йон
18
Гайгер
8
Гачинович
24
Сков
99
Клаусс
14
Байер
9
Даббур
3-4-1-1-1
33
Руф
32
Нгаду-Нгаджуй
5
Мохаммади
32
Пластун
15
Арсланажич
42
Овусу
6
Дорш
17
Кастро-Монтес
90
Безус
14
Букари
11
Кляйнденст
18
Гайгер
14
Амаде
14
Амаде
18
Гайгер
14
Байер
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
14
Байер
4
Пош
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
4
Пош
99
Клаусс
27
Крамарич
27
Крамарич
99
Клаусс
24
Сков
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
24
Сков
25
Нуриу
25
Нуриу
6
Дорш
24
Кумс
24
Кумс
6
Дорш
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
42
Овусу
17
Кастро-Монтес
17
Ботака
17
Ботака
17
Кастро-Монтес
14
Букари
9
Яремчук
9
Яремчук
14
Букари
Остались в запасе
Хоффенхайм
Гент
37
Лука Филипп
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
61
Овен Йохманс
ВР
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
26
Синан Болат
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
26
Синан Болат
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Вим Де Деккер
Статистика матча Хоффенхайм - Гент
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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