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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Йени Малатьяспор
Генчлербирлиги - Йени Малатьяспор: обзор матча 26 февраля 2021
Генчлербирлиги
26.02.2021, пятница, 16:00
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
60'
Э. Эзбир (АГ)
34'
Б. Тетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Йени Малатьяспор
90'
+2
Замена
F. Zuqui
️️️️
A. Ildiz
88'
Замена
Ж. Топалли
️️️️
М. Эскихеллак
Замена
С. Спиридонович
️️️️
Д. Кандеяш
88'
Желтая карточка
А. Кызылдаг
86'
Замена
M. Yildirim
️️️️
Х. Пехливан
77'
Вторая желтая
F. AyitÃ©
71'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Эзбир
60'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
L. Mugni
46'
Замена
P. Polomat
️️️️
M. Akbas
46'
46'
Замена
U. Bulut
️️️️
С. Маллан
Желтая карточка
F. AyitÃ©
36'
34'
ГОЛ! 0:1!
Б. Тетти
Пас отдал
М. Эскихеллак
21'
Красная карточка
S. Kaya
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
26
Lucas Mugni
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
92
Bülent Cevahir
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
4-3-3
15
Нордфельдт
4
Кызылдаг
15
11
Пехливан
4
Юханссон
26
Пирис
21
Кандеяш
6
Дикмен
91
Лима
11
26
4-2-1-3
25
Эзбир
29
Чебаке
15
Хафез
15
Хадебе
18
Явру
30
14
Маллан
19
Эскихеллак
30
Тетти
26
13
15
39
39
15
26
17
17
26
11
Пехливан
8
8
11
Пехливан
21
Кандеяш
10
Спиридонович
10
Спиридонович
21
Кандеяш
19
Эскихеллак
11
Топалли
11
Топалли
19
Эскихеллак
30
8
8
30
14
Маллан
9
9
14
Маллан
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Йени Малатьяспор
27
Омюрджан Артан
ПЗ
7
Dominik Furman
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
92
Bülent Cevahir
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
92
Jody Lukoki
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
27
Омюрджан Артан
ПЗ
7
Dominik Furman
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Остались в запасе
92
Bülent Cevahir
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
92
Jody Lukoki
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Генчлербирлиги - Йени Малатьяспор
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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