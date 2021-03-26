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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан - Гана
Узбекистан - Гана: обзор матча 26 марта 2021
Узбекистан
26.03.2021, пятница, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Гана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Узбекистан - Гана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
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1 : 0
04.07.2026
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Чемпионат мира, 3 тур
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2 : 1
28.06.2026
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Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
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