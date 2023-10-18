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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Гана
США - Гана: обзор матча 18 октября 2023
США
18.10.2023, среда, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Гана
10'
Д. Рейна
19'
К. Пулишич (П)
22'
Ф. Балогун
39'
Д. Рейна
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол США - Гана
75'
Замена
Э. Нуама
️️️️
М. Кудус
75'
Замена
А. Семеньо
️️️️
И. Уильямс
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Ю. Муса
75'
Замена
К. Картер-Викерс
️️️️
К. Ричардс
72'
64'
Замена
С. Абдул Самед
️️️️
Т. Парти
64'
Замена
Э. Овусу
️️️️
Д. Пайнтсил
Замена
У. МакКенни
️️️️
К. Пулишич
46'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Ф. Балогун
46'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Д. Рейна
46'
46'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Д. Менса
ГОЛ! 4:0!
Д. Рейна
Пас отдал
К. Пулишич
39'
35'
Желтая карточка
Т. Парти
30'
Желтая карточка
Э. Аддо
ГОЛ! 3:0!
Ф. Балогун
Пас отдал
Т. Веа
22'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Пулишич
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Рейна
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Мэтт Тернер
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
15
Джонни Кардозо
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
10
Юнус Муса
ПВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Тимоти Веа
ЦФ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Гана
23
Абдул Нурудин
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
4
Николас Опоку
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
5
Эдмунд Аддо
ОП
13
Джозеф Пайнтсил
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Жордан Айю
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
США
18
Этан Хорват
ВР
13
Тим Рим
ЦЗ
0
Леннард Мэлони
ЦЗ
5
ДеХуан Джонс
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
0
Кевин Паредес
ЛП
26
Алекс Цендеяш
ЦП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Гана
1
Ричард Офори Антви
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
0
Стефан Амбросиус
ЦЗ
2
Кингсли Шиндлер
ПЗ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
15
Элиша Овусу
ОП
21
Салис Абдул Самед
ОП
24
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
4-1-3-2
1
Тернер
23
Лунд
12
Робинсон
3
Ричардс
2
Дест
15
Кардозо
10
Муса
7
Рейна
10
Пулишич
20
Балогун
21
Веа
4-1-2-1-2
23
Нурудин
2
Сейду
18
Опоку
4
Опоку
14
Менса
5
Аддо
13
Пайнтсил
5
Парти
20
Кудус
19
Уильямс
9
Айю
3
Ричардс
2
Картер-Викерс
2
Картер-Викерс
3
Ричардс
10
Пулишич
8
МакКенни
8
МакКенни
10
Пулишич
10
Муса
14
де ла Торре
14
де ла Торре
10
Муса
7
Рейна
11
Ааронсон
11
Ааронсон
7
Рейна
20
Балогун
9
Пепи
9
Пепи
20
Балогун
14
Менса
2
Шиндлер
2
Шиндлер
14
Менса
13
Пайнтсил
15
Овусу
15
Овусу
13
Пайнтсил
5
Парти
21
Самед
21
Самед
5
Парти
20
Кудус
24
Нуама
24
Нуама
20
Кудус
19
Уильямс
11
Семеньо
11
Семеньо
19
Уильямс
Остались в запасе
США
Гана
18
Этан Хорват
ВР
13
Тим Рим
ЦЗ
0
Леннард Мэлони
ЦЗ
5
ДеХуан Джонс
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
0
Кевин Паредес
ЛП
26
Алекс Цендеяш
ЦП
1
Ричард Офори Антви
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
0
Стефан Амбросиус
ЦЗ
24
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
Остались в запасе
18
Этан Хорват
ВР
13
Тим Рим
ЦЗ
0
Леннард Мэлони
ЦЗ
5
ДеХуан Джонс
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
0
Кевин Паредес
ЛП
26
Алекс Цендеяш
ЦП
Остались в запасе
1
Ричард Офори Антви
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
0
Стефан Амбросиус
ЦЗ
24
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
Статистика матча США - Гана
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
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