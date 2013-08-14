Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Турция - Гана
Турция - Гана: обзор матча 14 августа 2013
Турция
14.08.2013, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Гана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Турция - Гана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Новости команд
Все
Турция
Гана
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:29
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Турции и Бельгии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Сборная России U15 вышла в 1/16 финала чемпионата мира
27 октября
3
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:29
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Турции и Бельгии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Сборная России U15 вышла в 1/16 финала чемпионата мира
27 октября
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
28 сентября
9
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
В «Краснодаре» сказали, сколько времени пропустит Кордоба из-за травмы
10 июля
8
Генич назвал сборную, способную остановить Аргентину: «Не вижу у них слабых мест»
4 июля
5
Обзор матча Колумбия – Гана голы и лучшие моменты (Видео)
4 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+