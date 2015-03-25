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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гана - Намибия
Гана - Намибия: обзор матча 25 марта 2015
Гана
25.03.2015, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Намибия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гана - Намибия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гана
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1 : 0
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28.06.2026
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Англия
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23.06.2026
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Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
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02.06.2026
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6 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
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