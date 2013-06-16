Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Лесото - Гана
Лесото - Гана: обзор матча 16 июня 2013
Лесото
16.06.2013, воскресенье, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа D, 5 тур
0 : 2
Завершен
Гана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лесото - Гана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Лесото
1 : 0
13.10.2025
Зимбабве
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Лесото
1 : 2
10.10.2025
Нигерия
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Стадион:
Сэтсото Стэдиум
Новости команд
Все
Лесото
Гана
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
28 сентября
9
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
В «Краснодаре» сказали, сколько времени пропустит Кордоба из-за травмы
10 июля
8
Генич назвал сборную, способную остановить Аргентину: «Не вижу у них слабых мест»
4 июля
5
Обзор матча Колумбия – Гана голы и лучшие моменты (Видео)
4 июля
Самолет сборной Нигерии совершил аварийную посадку в Анголе
2025.10.12 00:05
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
«Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем» в группе ЛЕ; «Спартак» – с «Наполи», «Лестером» и «Легией»
2021.08.27 13:38
98
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
28 сентября
9
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
В «Краснодаре» сказали, сколько времени пропустит Кордоба из-за травмы
10 июля
8
Генич назвал сборную, способную остановить Аргентину: «Не вижу у них слабых мест»
4 июля
5
Обзор матча Колумбия – Гана голы и лучшие моменты (Видео)
4 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+