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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Китай - Гана
Китай - Гана: обзор матча 15 августа 2012
Китай
15.08.2012, среда, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Гана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Китай - Гана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
3 : 0
24.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
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Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
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