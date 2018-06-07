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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия - Гана
Исландия - Гана: обзор матча 07 июня 2018
Исландия
07.06.2018, четверг, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Гана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Исландия - Гана
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Стадион:
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