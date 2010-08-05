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Расписание матчей
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ОФК - Галатасарай
ОФК - Галатасарай: обзор матча 05 августа 2010
ОФК
05.08.2010, четверг, 19:30
Лига Европы
1 : 5
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Галатасарай
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Статистика матча ОФК - Галатасарай
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- : -
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Галатасарай
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