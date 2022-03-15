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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Фулхэм
Вест Бромвич - Фулхэм: обзор матча 15 марта 2022
Вест Бромвич
15.03.2022, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
64'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Фулхэм
Желтая карточка
Д. Моламби
88'
Замена
Д. Моламби
️️️️
А. Моуатт
87'
Замена
Г. Диангана
️️️️
К. Грант
84'
81'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Н. Уильямс
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
К. Робинсон
77'
72'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
72'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Б. Рид
70'
Желтая карточка
Н. Уильямс
ГОЛ! 1:0!
К. Робинсон
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Вест Бромвич
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
1
Алекс Палмер
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
3-3-1-2
26
Джонстон
5
Кларк
5
Бартли
6
Аджайи
22
Таунсенд
8
Ливермор
2
Ферлонг
20
Моуатт
9
Грант
47
Робинсон
4-1-1-3-1
1
Родак
3
Уильямс
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
15
Чалоба
6
Рид
10
Уилсон
14
Рид
14
Карвалью
9
Митрович
20
Моуатт
8
Моламби
8
Моламби
20
Моуатт
9
Грант
19
Диангана
19
Диангана
9
Грант
47
Робинсон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
47
Робинсон
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
14
Рид
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
14
Рид
3
Уильямс
9
Муньис
9
Муньис
3
Уильямс
Остались в запасе
Вест Бромвич
Фулхэм
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
1
Алекс Палмер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
Остались в запасе
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
1
Алекс Палмер
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Вест Бромвич - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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