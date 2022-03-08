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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Фулхэм
Суонси - Фулхэм: обзор матча 08 марта 2022
Суонси
08.03.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 5
Завершен
Фулхэм
75'
Ж. Пироэ
46'
А. Митрович
52'
Б. Кабанго (АГ)
73'
Б. Рид
77'
Н. Уильямс
85'
Н. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Фулхэм
85'
ГОЛ! 1:5!
Н. Уильямс
77'
ГОЛ! 1:4!
Н. Уильямс
76'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Ж. Мишель Сери
ГОЛ! 1:3!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Д. Патерсон
75'
73'
ГОЛ! 0:3!
Б. Рид
Пас отдал
Х. Уилсон
68'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Ф. Карвалью
68'
Замена
Б. Рид
️️️️
Н. Кебану
Замена
К. Джозеф
️️️️
М. Обафеми
60'
52'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Б. Кабанго
46'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
Х. Уилсон
Замена
Р. Беннетт
️️️️
О. Нтчам
46'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Ф. Даунс
46'
Красная карточка
Р. Мэннинг
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
1
Энди Фишер
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
3-4-4
3
Мэннинг
5
Кабанго
26
Ноутон
10
Нтчам
6
Гримес
8
Смит
4
Даунс
9
Пироэ
21
Обафеми
35
Патерсон
1
Фишер
4-2-3-1
1
Родак
3
Уильямс
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
6
Рид
14
Сери
10
Уилсон
14
Карвалью
92
Кебану
9
Митрович
10
Нтчам
6
Беннетт
6
Беннетт
10
Нтчам
4
Даунс
4
Фултон
4
Фултон
4
Даунс
21
Обафеми
22
Джозеф
22
Джозеф
21
Обафеми
14
Сери
10
Кэрни
10
Кэрни
14
Сери
92
Кебану
14
Рид
14
Рид
92
Кебану
14
Карвалью
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
14
Карвалью
Остались в запасе
Суонси
Фулхэм
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Суонси - Фулхэм
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
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