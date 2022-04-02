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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм: обзор матча 02 апреля 2022
Куинз Парк Рейнджерс
02.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 2
Завершен
Фулхэм
14'
А. Митрович
78'
А. Митрович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
Желтая карточка
С. Филд
90'
+1
Замена
А. Доззел
️️️️
Л. Амос
79'
79'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Б. Рид
78'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Митрович
Желтая карточка
Й. Барбе
76'
75'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Т. Кэрни
Замена
Ч. Остин
️️️️
Д. Томас
73'
Замена
И. Хаир
️️️️
С. Йохансен
70'
Желтая карточка
Л. Уоллас
51'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
Ф. Карвалью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
16
Роберт Дикки
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
27
Кирен Вествуд
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Мерфи Махони
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
3-2-4-2
28
Сэндерсон
5
Барбе
3
Уоллас
16
Дикки
28
Одубайо
26
Филд
8
Томас
10
Амос
10
Йохансен
13
Дайкс
27
Вествуд
4-2-3-1
1
Родак
3
Уильямс
4
Адарабиойо
3
Рим
23
Брайан
6
Рид
10
Кэрни
10
Уилсон
14
Рид
14
Карвалью
9
Митрович
10
Амос
21
Доззел
21
Доззел
10
Амос
10
Йохансен
10
Хаир
10
Хаир
10
Йохансен
8
Томас
32
Остин
32
Остин
8
Томас
14
Рид
92
Кебану
92
Кебану
14
Рид
10
Кэрни
15
Чалоба
15
Чалоба
10
Кэрни
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
1
Мерфи Махони
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
1
Мерфи Махони
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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