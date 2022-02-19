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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Хаддерсфилд Таун
Фулхэм - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 19 февраля 2022
Фулхэм
19.02.2022, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
83'
Б. Рид
31'
Д. Уорд
42'
Д. Холмс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Ф. Карвалью
88'
86'
Замена
М. Сарр
️️️️
С. Томас
84'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
ГОЛ! 1:2!
Б. Рид
Пас отдал
Н. Уильямс
83'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Х. Уилсон
76'
Замена
Х. Рид
️️️️
Н. Чалоба
76'
75'
Замена
Д. Синани
️️️️
Д. Холмс
61'
Желтая карточка
Д. Хогг
Замена
Н. Кебану
️️️️
Т. Кэрни
60'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Холмс
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уорд
Желтая карточка
А. Митрович
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
20
Олли Тертон
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
Хаддерсфилд Таун
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Данель Синани
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Родак
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
3
Уильямс
15
Чалоба
10
Кэрни
14
Карвалью
14
Рид
10
Уилсон
9
Митрович
3-4-1-3
5
Пирсон
12
Лис
15
Тоффоло
13
Расселл
6
Хогг
27
О'Брайен
14
Холмс
7
Томас
21
Николлс
25
Уорд
20
Тертон
10
Кэрни
92
Кебану
92
Кебану
10
Кэрни
15
Чалоба
6
Рид
6
Рид
15
Чалоба
10
Уилсон
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
10
Уилсон
7
Томас
23
Сарр
23
Сарр
7
Томас
14
Холмс
10
Синани
10
Синани
14
Холмс
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
Остались в запасе
Фулхэм
Хаддерсфилд Таун
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Карел Эйтинг
ОП
3
Джош Руффельс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
3
Джош Руффельс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Фулхэм - Хаддерсфилд Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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