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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фулхэм - Гамбург
Фулхэм - Гамбург: обзор матча 29 апреля 2010
Фулхэм
29.04.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Гамбург
69'
С. Дэйвис
76'
З. Гера
22'
М. Петрич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Гамбург
+3
Желтая карточка
Ф. Рост
+1
Замена
Д. Розегнал
️️️️
Д. Яролим
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Т. Ринкон
ГОЛ! 2:1!
З. Гера
Замена
Э. Невланд
️️️️
Д. Пэйнтсил
ГОЛ! 1:1!
С. Дэйвис
Пас отдал
Д. Мерфи
Желтая карточка
Б. Хангеланд
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
К. Демпси
️️️️
Б. Замора
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Р. Теше
ГОЛ! 0:1!
М. Петрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
20
Золтан Гера
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЛП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
8
Роберт Теше
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Мониц
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
0
Кай-Фабиан Шульц
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
4-4-1-1
32
Шварцер
15
Кончески
4
Хангеланд
3
Хьюз
44
Пэйнтсил
29
Дэйвис
20
Этуху
13
Мерфи
16
Дафф
20
Гера
25
Замора
4-4-2
1
Рост
55
Демель
4
Матейсен
17
Боатенг
3
Аого
8
Теше
14
Яролим
12
Зе Роберто
11
Питройпа
9
ван Нистелрой
33
Петрич
25
Замора
2
Демпси
2
Демпси
25
Замора
44
Пэйнтсил
15
Невланд
15
Невланд
44
Пэйнтсил
14
Яролим
14
Розегнал
14
Розегнал
14
Яролим
8
Теше
8
Ринкон
8
Ринкон
8
Теше
Ринкон
34
Герреро
34
Герреро
Ринкон
Остались в запасе
Фулхэм
Гамбург
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
0
Кай-Фабиан Шульц
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Мониц
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Остались в запасе
0
Кай-Фабиан Шульц
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Мониц
Статистика матча Фулхэм - Гамбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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