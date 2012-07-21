Рикардо Мониц
Тренер
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Мониц
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|17 июня 1964
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Мониц
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|17 июня 1964
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Зальцбург
|25
|14
|2
|9
|Дата
|Матч
|21.07.2012
|Штурм
|0 : 2
|Зальцбург
|28.07.2012
|Зальцбург
|3 : 2
|Маттерсбург
|12.08.2012
|Зальцбург
|0 : 2
|Рапид
|18.08.2012
|Адмира
|4 : 4
|Зальцбург
|25.08.2012
|Зальцбург
|1 : 1
|Винер-Нойштадт
|01.09.2012
|Адмира Ваккер
|0 : 4
|Зальцбург
|15.09.2012
|Зальцбург
|1 : 1
|Рид
|22.09.2012
|Аустрия
|0 : 1
|Зальцбург
|30.09.2012
|Зальцбург
|3 : 2
|Штурм
|06.10.2012
|Маттерсбург
|1 : 3
|Зальцбург
|20.10.2012
|Зальцбург
|4 : 1
|Вольфсберг
|28.10.2012
|Рапид
|2 : 0
|Зальцбург
|03.11.2012
|Зальцбург
|5 : 0
|Адмира
|11.11.2012
|Винер-Нойштадт
|0 : 3
|Зальцбург
|08.12.2012
|Штурм
|1 : 1
|Зальцбург
|15.12.2012
|Зальцбург
|7 : 0
|Маттерсбург
|06.03.2013
|Вольфсберг
|1 : 1
|Зальцбург
|24.02.2013
|Зальцбург
|3 : 3
|Рапид
|13.03.2013
|Адмира
|1 : 1
|Зальцбург
|02.03.2013
|Зальцбург
|3 : 1
|Винер-Нойштадт
|16.03.2013
|Зальцбург
|2 : 2
|Рид
|31.03.2013
|Аустрия
|1 : 1
|Зальцбург
|07.04.2013
|Зальцбург
|3 : 0
|Штурм
|13.04.2013
|Маттерсбург
|1 : 2
|Зальцбург
|20.04.2013
|Зальцбург
|6 : 2
|Вольфсберг