Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рикардо Мониц - статистика

Нидерланды
17 июня 1964 (62)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Зальцбург
25
14
2
9
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Зальцбург
6 : 2
20.04.2013
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Маттерсбург
1 : 2
13.04.2013
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Зальцбург
3 : 0
07.04.2013
Штурм
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Аустрия
1 : 1
31.03.2013
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Зальцбург
2 : 2
16.03.2013
Рид
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Адмира
1 : 1
13.03.2013
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсберг
1 : 1
06.03.2013
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Зальцбург
3 : 1
02.03.2013
Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Зальцбург
3 : 3
24.02.2013
Рапид
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Зальцбург
7 : 0
15.12.2012
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Штурм
1 : 1
08.12.2012
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Винер-Нойштадт
0 : 3
11.11.2012
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
5 : 0
03.11.2012
Адмира
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Рапид
2 : 0
28.10.2012
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Зальцбург
4 : 1
20.10.2012
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Маттерсбург
1 : 3
06.10.2012
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Зальцбург
3 : 2
30.09.2012
Штурм
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
0 : 1
22.09.2012
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
1 : 1
15.09.2012
Рид
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Адмира Ваккер
0 : 4
01.09.2012
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Зальцбург
1 : 1
25.08.2012
Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Адмира
4 : 4
18.08.2012
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Зальцбург
0 : 2
12.08.2012
Рапид
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Зальцбург
3 : 2
28.07.2012
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Штурм
0 : 2
21.07.2012
Зальцбург
Главные новости
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
1
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
6
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
10
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+