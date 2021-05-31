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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Нидерланды (мол) - Франция (мол)
Нидерланды (мол) - Франция (мол): обзор матча 31 мая 2021
Нидерланды (мол)
31.05.2021, понедельник, 19:00
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Франция (мол)
51'
М. Боадю
90+3'
М. Боадю
23'
Д. Упамекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нидерланды (мол) - Франция (мол)
ГОЛ! 2:1!
М. Боадю
Пас отдал
Д. Клюйверт
90'
+3
Замена
А. Матусива
️️️️
Ф. Кадиоглу
78'
Замена
М. Баккер
️️️️
Т. Маласья
78'
76'
Замена
А. Гуири
️️️️
О. Эдуард
Желтая карточка
Д. Клюйверт
69'
60'
Замена
М. Какере
️️️️
Б. Сумаре
60'
Замена
Р. Февр
️️️️
М. Диаби
ГОЛ! 1:1!
М. Боадю
Пас отдал
А. Харруи
51'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Упамекано
Пас отдал
М. Диаби
Желтая карточка
Д. де Вит
13'
13'
Замена
П. Калюлю
️️️️
К. Дагба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды (мол)
13
Джастин Бейлов
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
0
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
14
Перр Схюрс
ЦЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
0
Дани де Вит
ЦП
0
Абду Харруи
ЦП
20
Ферди Кадиоглу
ЦП
11
Калвин Стенгс
ПВ
0
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Михаэл Рейзигер
Франция (мол)
0
Илан Мелье
ВР
0
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
0
Колин Дагба
ПЗ
20
Мусса Диаби
ЛВ
0
Бубакари Сумаре
ОП
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Уссем Ауа
ЦП
8
Нанитамо Иконе
ПВ
0
Одсонн Эдуард
ЦФ
Нидерланды (мол)
12
Мартен Пас
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
0
Митчел Баккер
ЛЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
0
Матс Кнустер
ЦЗ
0
Данило Дехи
ЦЗ
0
Явайро Дилросун
ЛВ
0
Азор Матусива
ОП
0
Юрген Эккеленкамп
ЦП
0
Кай Сирхейс
ЦФ
Франция (мол)
16
Димитри Берто
ВР
0
Этьен Грин
ВР
0
Николя Коцца
ЦЗ
0
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Пьер Калюлю
ЦЗ
19
Юссуф Фофана
ЦП
0
Максанс Какере
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
0
Ромен Февр
ПВ
0
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
4-3-2-1
13
Бейлов
16
Маласья
4
Ботман
14
Схюрс
0
Тезе
0
де Вит
0
Харруи
20
Кадиоглу
7
Клюйверт
11
Стенгс
0
Боадю
4-2-1-2-1
0
Мелье
0
Дагба
4
Упамекано
15
Конате
0
Мауасса
0
Сумаре
8
Чуамени
8
Ауа
8
Иконе
20
Диаби
0
Эдуард
20
Кадиоглу
0
Матусива
0
Матусива
20
Кадиоглу
16
Маласья
0
Баккер
0
Баккер
16
Маласья
20
Диаби
0
Февр
0
Февр
20
Диаби
0
Дагба
2
Калюлю
2
Калюлю
0
Дагба
0
Сумаре
0
Какере
0
Какере
0
Сумаре
0
Эдуард
9
Гуири
9
Гуири
0
Эдуард
Остались в запасе
Нидерланды (мол)
Франция (мол)
0
Юрген Эккеленкамп
ЦП
12
Мартен Пас
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
15
Девин Ренш
ЦЗ
0
Матс Кнустер
ЦЗ
0
Данило Дехи
ЦЗ
0
Явайро Дилросун
ЛВ
0
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Михаэл Рейзигер
16
Димитри Берто
ВР
0
Этьен Грин
ВР
0
Николя Коцца
ЦЗ
0
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Юссуф Фофана
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
0
Арно Калимуэндо
ЦФ
Остались в запасе
0
Юрген Эккеленкамп
ЦП
12
Мартен Пас
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
15
Девин Ренш
ЦЗ
0
Матс Кнустер
ЦЗ
0
Данило Дехи
ЦЗ
0
Явайро Дилросун
ЛВ
0
Кай Сирхейс
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
0
Этьен Грин
ВР
0
Николя Коцца
ЦЗ
0
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Юссуф Фофана
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
0
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Михаэл Рейзигер
Статистика матча Нидерланды (мол) - Франция (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Англия (мол)
2 : 1
25.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Португалия (мол)
0 : 1
21.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Нидерланды (мол)
2 : 0
18.06.2025
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Нидерланды (мол)
1 : 2
15.06.2025
Дания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Финляндия (мол)
2 : 2
12.06.2025
Нидерланды (мол)
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Дания (мол)
2 : 3
22.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Франция (мол)
4 : 1
17.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Франция (мол)
3 : 2
14.06.2025
Грузия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
11.06.2025
Франция (мол)
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