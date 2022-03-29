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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - ЮАР
Франция - ЮАР: обзор матча 29 марта 2022
Франция
29.03.2022, вторник, 22:15
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
ЮАР
23'
К. Мбаппе
34'
О. Жиру
76'
К. Мбаппе (П)
81'
В. Бен-Йеддер
90+2'
М. Гендузи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Франция - ЮАР
ГОЛ! 5:0!
М. Гендузи
Пас отдал
К. Мбаппе
90'
+2
Замена
К. Нкунку
️️️️
Ж. Клосс
88'
ГОЛ! 4:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
П. Погба
81'
Замена
Ж. Кунде
️️️️
Р. Варан
80'
Замена
М. Гендузи
️️️️
А. Рабьо
79'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Мбаппе
76'
Желтая карточка
А. Рабьо
67'
Замена
П. Погба
️️️️
Н. Канте
65'
Замена
М. Диаби
️️️️
А. Гризманн
65'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
О. Жиру
65'
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
Пас отдал
А. Гризманн
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Гризманн
23'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Франция - ЮАР
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Информация о матче
Стадион:
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