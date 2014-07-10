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Нымме Калью - Фрам
Нымме Калью - Фрам: обзор матча 10 июля 2014
Нымме Калью
10.07.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Фрам
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Матчи команд
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
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2 : 2
07.11.2026
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0 : 2
28.10.2026
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2 : 1
25.10.2026
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Фрам
0 : 0
10.10.2026
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Кефлавик
2 : 2
20.09.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
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