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Вольфсбург - Фортуна
Вольфсбург - Фортуна: обзор матча 08 февраля 2020
Вольфсбург
08.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Фортуна
50'
Р. Штеффен
13'
М. Циммерманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Фортуна
79'
Желтая карточка
А. Хоффманн
74'
Замена
Т. Пледль
️️️️
Э. Томми
Замена
В. Са
️️️️
Р. Штеффен
74'
61'
Замена
Н. Ампома
️️️️
Б. Текпетей
ГОЛ! 1:1!
Р. Штеффен
Пас отдал
А. Мехмеди
50'
Красная карточка
М. Понграчич
48'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Д. Гинчек
46'
40'
Замена
Занка
️️️️
К. Айхан
Замена
К. Мбабу
️️️️
Вилльям
27'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Циммерманн
Пас отдал
Б. Текпетей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
11
Нана Ампома
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кастелс
21
Руссийон
5
Понграчич
31
Кнохе
12
Вилльям
23
Гилявоги
21
Шлагер
27
Арнольд
11
Штеффен
10
Гинчек
14
Мехмеди
3-2-2-2-1
33
Кастенмайер
4
Хоффманн
23
Айхан
29
Зуттнер
27
Моралес
25
Циммерманн
23
Бериша
27
Томми
37
Текпетей
7
Штегер
10
Хеннингс
11
Штеффен
27
Са
27
Са
11
Штеффен
12
Вилльям
43
Мбабу
43
Мбабу
12
Вилльям
10
Гинчек
9
Вегхорст
9
Вегхорст
10
Гинчек
23
Айхан
25
Занка
25
Занка
23
Айхан
27
Томми
18
Пледль
18
Пледль
27
Томми
37
Текпетей
11
Ампома
11
Ампома
37
Текпетей
Остались в запасе
Вольфсбург
Фортуна
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
17
Нико Гисельман
ЛЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Остались в запасе
17
Нико Гисельман
ЛЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Вольфсбург - Фортуна
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
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