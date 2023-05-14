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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Форте - Ротор
Форте - Ротор: обзор матча 14 мая 2023
Форте
14.05.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Вторая лига. Группа 1, группа A, 2 тур
1 : 2
Завершен
Ротор
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Статистика матча Форте - Ротор
2
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0
0
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0
2
Матчи команд
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Муром
3 : 1
15.06.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Форте
2 : 3
07.06.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Сибирь
2 : 2
31.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Калуга
2 : 0
25.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Форте
0 : 0
21.05.2025
Иртыш
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Стадион:
Форте Арена
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Форте
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