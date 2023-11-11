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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Форте - Родина-2
Форте - Родина-2: обзор матча 11 ноября 2023
Форте
11.11.2023, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
2 : 0
Завершен
Родина-2
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Статистика матча Форте - Родина-2
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0
Матчи команд
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Муром
3 : 1
15.06.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Форте
2 : 3
07.06.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Сибирь
2 : 2
31.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Калуга
2 : 0
25.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Форте
0 : 0
21.05.2025
Иртыш
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
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