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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фола - Генк
Фола - Генк: обзор матча 01 августа 2018
Фола
01.08.2018, среда, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 4
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Генк
61'
С. Бенси
16'
Б. Хейнен
59'
З. Гано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фола - Генк
ГОЛ! 1:2!
С. Бенси
61'
59'
ГОЛ! 0:2!
З. Гано
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хейнен
Начало матча
Статистика матча Фола - Генк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Фола
1 : 4
25.05.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Фола
0 : 3
27.04.2025
Свифт
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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Фола
Генк
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Вагнер Лав поучаствовал в трех голах «Кайрата» в матче Лиги конференций
2021.08.20 00:20
10
Загребское «Динамо» на своем поле в большинстве не смогло переиграть команду из Люксембурга
2015.07.16 00:17
12
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
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