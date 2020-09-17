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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Линфилд - Флориана
Линфилд - Флориана: обзор матча 17 сентября 2020
Линфилд
17.09.2020, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Флориана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Линфилд - Флориана
86'
Замена
M. Beye
️️️️
U. Jesús Arias
83'
Замена
F. Cheveresan
️️️️
K. Keqi
Замена
D. Kearns
️️️️
B. Hery
78'
Замена
A. Waterworth
️️️️
М. Кларк
62'
Замена
C. Manzinga
️️️️
N. Nasseri
61'
Желтая карточка
Ш. Ловери
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линфилд
3
Мэттью Кларк
ЛЗ
24
Ethan Boyle
ЦФ
3
Ross Larkin
ЦФ
4
Jimmy Callacher
ЦФ
15
Navid Nasseri
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
21
Bastien Hery
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
1
Chris Johns
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Флориана
3
Райан Камензули
ЛЗ
9
Марсело Диас
ЦЗ
8
Матиас Гарсия
ОП
6
Брэндон Пайбер
ЦП
12
Ini Etim Akpan
ЦФ
99
Tiago Adan
ЦФ
7
Diego
ЦФ
8
Nicola Leone
ЦФ
9
Kristian Keqi
ЦФ
6
Enzo Ruiz
ЦФ
17
Jurgen Pisani
ЦФ
Линфилд
2
Mark Stafford
ЦФ
8
Kyle McClean
ЦФ
7
Andrew Waterworth
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
7
Danny Kearns
ЦФ
40
Alex Moore
ЦФ
12
Christy Manzinga
ЦФ
Флориана
22
Жан Бусуттиль
ЦП
1
Andrea Cassar
ЦФ
5
Moustapha Beye
ЦФ
27
Flávio Cheveresan
ЦФ
22
Alexander Cini
ЦФ
8
Ulises Jesús Arias
ЦФ
96
Daniel Agius
ЦФ
1-5
3
Кларк
31
1
19
Ловери
21
22
2-1-1-5
9
Диас
3
Камензули
8
Гарсия
6
Пайбер
7
17
6
9
8
3
Кларк
7
7
3
Кларк
21
7
7
21
15
12
12
15
5
5
9
27
27
9
8
8
Остались в запасе
Линфилд
Флориана
2
Mark Stafford
ЦФ
8
Kyle McClean
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
40
Alex Moore
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
1
Andrea Cassar
ЦФ
22
Жан Бусуттиль
ЦП
22
Alexander Cini
ЦФ
96
Daniel Agius
ЦФ
Остались в запасе
2
Mark Stafford
ЦФ
8
Kyle McClean
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
40
Alex Moore
ЦФ
Остались в запасе
1
Andrea Cassar
ЦФ
22
Жан Бусуттиль
ЦП
22
Alexander Cini
ЦФ
96
Daniel Agius
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Статистика матча Линфилд - Флориана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Флориана
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
21.07.2026
Дрита
Лига чемпионов, 1 раунд
Шэмрок Роверс
5 : 1
14.07.2026
Флориана
Лига чемпионов, 1 раунд
Флориана
2 : 0
07.07.2026
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
31.07.2025
Балкани
Информация о матче
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